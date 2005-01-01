Стали відомі нові подробиці смерті п'ятикласника у власноруч викопаній ямі

П'ятикласника живцем засипало у ямі в селі Станин біля Радехова ввечері 28 березня. З-під завалу 10-ти річного хлопчика витягли вже мертвим. Діти просто на городі взялись копати чи то криївку, чи бліндаж.

Землянку більше десятка місцевих школярі почали копати на городі дядька Володимира декілька днів тому. Розрили дві ями не більше метра і між ними прокопали тунель. В ньому і присипало з головою одного із малих. З купи ґрунту вже бездиханне тіло дитини випорпав господар обійстя. «Внук прибіг і каже, не даємо собі ради. Я намацав голову і добув його, але вже пізно було», – розповів господар обійстя Володимир.

Артем перелізав тунель третім. Двоє інших школярів проскочили без пригод. Та земля вже почала потроху осипатись, розповіли очевидці, і Артем повернувся назад. Але юрба школярів вимагала продовження.

«Він боявся і казав я не полізу, бо воно на мене впаде. Тут були дівчата і хлопці, і почали з нього сміятись. От він і поліз. Ноги були видні на відстані 40 см. Казали діти, що заглядали в яму і ноги рухались», – переповів моторошну історію, яку розповіли діти, директор сільської школи Роман Бакусько.

Батьки інших дітей кажуть, що знали про розкопки на сусідській ділянці. Але не чекали, що дитячі ігри закінчаться такою трагедією. «День перед тим вона казала що ми в Іллі копаємо бункера. Якого бункера кажу? Отакого лазити. Якби це було в лісі ми б їх звідти забрали. А це на городі, ми живемо хата в хату. Це ж в нас на очах», – каже мама подруги загиблого хлопчика Інна.

У місцевій поліції розглядають справу як нещасний випадок. «Наша задача не шукати винних, а встановити істину у справі», – запевнив керівник Радехівського відділу поліції Михайло Спічак.

Сім'я, яка втратила 10 річного сина, виховує ще троє дітей.