Комунальні служби Львова вже прибирають місто до Великодня

Комунальні служби Львова почали прибирати місто до Великодня. Таку інформацію ZAXID.NET у четвер, 29 березня, повідомила директорка департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради Ірина Маруняк. Прибирання традиційно влаштовують у межах кампанії «З нами місто розквітає».

Ірина Маруняк зазначила, що львівські житлово-комунальні служби очищають під'їзди та миють вікна, та готові працювати посиленіше наступного тижня.

«Також ми прибираємо зупинки громадського транспорту, стираємо рекламу на знаках, наводимо лад із прибордюрною частиною, чистимо її від піску, а ще готуємо турнікетну огорожу для фарбування», – розповіла чиновниця.

Вона також нагадала, що участь у загальноміській толоці, яка стартує у п'ятницю, 30 березня, після обіду, може взяти кожен мешканець, прибравши територію навколо свого будинку. Місто ж спільно прибиратимуть жителі, студенти, громадські організації та службовці міськради, зокрема у парках «Знесіння», «Високий Замок», «Залізна Вода», «Погулянка», «Стрийському» та інших.

Серед об'єктів, де ще влаштують толоку, є площа Ринок, сквер на вулиці Батуринській, а також вулиці Коновальця, Авіаційна та Коперника. Також під час прибирання львів'яни висадять молоді липи та клени. «Цього разу ми хочемо, щоби у парках з'явилися 150 молодих дерев. Однак, є ще багато організацій, які до нас телефонували і хочуть долучитися до висадки. Можливо, дерев буде дві-три сотні», – зазначив головний інженер ЛКП «Зелений Львів» Володимир Чишинський.

Нагадаємо, що охочі долучитися до толоки можуть звернутись в ЛКП «Зелений Львів». Їх забезпечать потрібним реманентом, рукавицями та мішками для збору сміття.