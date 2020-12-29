У 2020 році архітектори та дизайнери все більше експериментували із інтер'єрами

Архітектурне видання Dezeen продовжує огляд року, що минає, та виокремило найголовніші тенденції дизайну інтер’єрів у 2020-му, зокрема, безпечні простори, штори та незвичні ванні кімнати.

Штори

Штори не лише для вікон, а й для виділення окремих зон у помешканнях почали одночасно використовувати немало архітекторів. Зокрема, київська студія Ater Architects відремонтувала маленьку квартиру і перетворила її на open space із синіми шторами, які водночас контрастують з іншими монотонними кольорами та матеріалами.

Фото Dezeen

Serie Architects повісили бронзові штори над кухнею ресторану в Мумбаї, щоб зробити її більш схожою на сцену і зосередити увагу відвідувачів на театральності приготування їжі.

ОСП

Цьогоріч зросла увага до орієнтовано-стружкової плити (ОСП або ОСБ) – багатошарового листового композиційного матеріалу, що складається з деревинної стружки, склеєної різними смолами з додаванням синтетичного воску і борної кислоти. ОСП вже широко використовують у будівництві для попередньої обшивки підлог, стін чи дахів, і все більше архітекторів надають йому перевагу через естетичність.

Фото Dezeen

Сільський стиль

У цьому буремному році люди досить часто знаходили затишок у теплих сільських інтер’єрах. Одним із найпопулярніших серед читачів Dezeen проектів стала реконструкція архітектором Тімоті Мерсьє для своїх батьків фермерського будинку, який він прикрасив знайденими на французькому блошиному ринку предметами.

Фото Dezeen

Кіно

Низка проектів скористалися з фільмів, оскільки дизайнери потурали своєму кінофільству. Наприклад, так у столиці Венесуели Каракасі з’явився спа-центр, натхненний «Космічною Одіссеєю 2001 року» Стенлі Кубрика, а в Пекіні – офіс, що викликає «тепле відчуття майбутнього» з науково-фантастичного фільму «Вона».

Візуалізація

Оскільки пандемія та необхідність більше часу проводити вдома зупинила звичне життя, багато архітекторів використовували візуалізації як спосіб втечі від реальності. Так Child Studio представила візуалізації вигаданої приморської вілли, яка мала стати схованкою для карантинного світу, а українські дизайнери Sivak & Partners задумали скляний номер люкс у готелі в Одесі із суцільним видом на море.

Фото Dezeen

Мурали та фрески

Популярними в дизайні інтер’єрів стали такою настінні розписи та фрески, які стосувалися переважно тематики природи. Деякі архітектори, як дует Folklore, використовували також шматочки скла і кераміки.

Фото Dezeen

Нетипові ванні кімнати

Ванна на горищі, автономна ванна в панелях з дзеркальної сталі, великі ванни в маленьких квартирах – архітектори все більше експериментували із просторами санвузлів, оскільки традиційних елементів їм бракувало.

Безпечні від коронавірусу приміщення

Криза, спричинена коронавірусом, змусила всіх архітекторів та дизайнерів замислитися, як виглядатиме постпандемічне житло – як усередині, так і зовні. Приміром, на думку дизайнера Севіла Піча, у майбутньому компанії відмовлятимуться від великих офісів. З ним погоджується і дизайнерка Міна Кренек: більшість роботи працівники виконуватимуть вдома, тоді як офіси стануть просторами для зустрічей. Інші архітектори передбачають, що будинки матимуть спеціальні системи фільтрації повітря та безконтактні технології.