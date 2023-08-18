Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру голові військово-лікарської комісії (ВЛК) одного з київських районних військкоматів, який, за інформацією правоохоронців, складав та видавав фіктивні довідки про непридатність до військової служби.

Як повідомило ДБР у п’ятницю, 18 серпня, він був спільником начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ та начальника Голосіївського районного військкомату Олександра Гусаріна, яких ДБР на початку серпня викрило на масштабній корупційній схемі переправлення ухилянтів за кордон.

ДБР стверджує, що голова ВЛК виготовляв чоловікам пакет фіктивних документів про нібито непридатність до військової служби та передавав їх своїм спільникам. Ціна «послуги» для однієї особи становила 10 тисяч доларів США. Правоохоронці задокументували кілька випадків видачі фіктивних документів.

Голові ВЛК вже повідомили про підозру у службовому підробленні. Йому загрожує до 9 років ув’язнення.

Нагадаємо, організатора схеми – начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ ДБР затримало під час передачі документів, які надають право виїзду з України трьом особам, за які він отримав 30 тисяч доларів США. Через день затримали його спільника – начальника Голосіївського військкомату Олександра Гусаріна.