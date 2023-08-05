Гусарін обіймає посаду начальника військкомату з 2020 року

Правоохоронці викрили начальника Голосіївського військкомату Києва Олександра Гусаріна, який разом керівником одного з відділів Київської міської військової адміністрації допомагав військовозобов'язаним втекти за кордон. Чоловік намагався переправити трьох ухилянтів за хабар, повідомили у прес-службі Офісу Генерального прокурора у суботу, 5 серпня.

Чинний керівник Голосіївського військового комісаріату Олександр Гусарін, який очолив установу у 2020 році, спільно з начальником одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ організували переправу ухилянтів за кордон, користуючись своїм службовим становищем. Зазначимо, керівнику штабу, який, за сумісництвом, обіймає посаду одного з відділів КМВА, затримали 4 серпня та повідомили про підозру за переправляння ухилянтів за кордон. Імені посадовця КМВА у ДБР не уточнили.

«За даними слідства, підозрюваний разом з начальником одного з управлінь штабу командування ЗСУ організували незаконне переправлення через державний кордон трьох громадян. За таку послугу вони отримали 30 тис. доларів США. Наразі тривають невідкладні слідчі дії, вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади», – повідомили у прес-службі Офісу Генпрокурора.

Обидвом посадовцям оголосили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через держкордон). Їм загрожує до дев'яти років ув'язнення із позбавленням права обіймати певні посади до трьох років. Наразі начальнику відділу КМВА обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу в 1,8 млн грн.