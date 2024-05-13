Якщо вам потрібно швидко зварити горох, помийте його та залийте холодною водою

Наваристий ароматний гороховий суп зготувуати простіше, аніж вам здається. Для цього вам знадобиться лише трохи часу, бажання і рецепт приготування.

Як швидко зварити горох

Якщо вам потрібно швидко зварити горох, помийте його та залийте холодною водою. Залиште замочуватися за кімнатної температури на 2 години. Потім злийте рідину та ще раз промийте його. Замочений горох приготується приблизно за 30-40 хвилин. Інші компоненти в суп необхідно почати додавати через 10-15 хвилин після закипання гороху.

М’ясо беріть свиняче сирокопчене – ошийок, вирізку чи щічки. Картоплю використовуйте з середнім вмістом крохмалю, вона добре тримає форму, не розварюється, але при цьому виходить м’якою та ніжною, радить шеф-кухар Євген Клопотенко.

Гороховий суп: покроковий рецепт

Інгредієнти:

300 г сухого колотого гороху;

2,5 л води;

4 картоплини;

150 г сирокопченого свинячого ошийка;

1 морква;

1 цибуля;

1 ст. л. соняшникової олії;

20 г вершкового масла;

1 лавровий лист;

½ ч. л. копченої паприки;

⅓ ч. л. свіжомеленого чорного перцю;

1,5 ч. л. копченої солі;

4 шматки білого хліба;

зелень до смаку.

Крок 1. Промийте горох, перекладіть в каструлю та залийте 2,5 л води. Варіть 40 хвилин після закипання на середньому вогні.

Крок 2. Очистьте 4 картоплини, моркву та цибулю. Наріжте овочі середнім кубиком.

Крок 3. Картоплю додайте в каструлю до гороху та продовжуйте варити на середньому вогні, не накриваючи кришкою.

Крок 4. Розігрійте пательню з 1 ст. л. соняшникової олії та 20 г вершкового масла, перекладіть спочатку цибулю та обсмажте до м’якості. Потім додайте моркву, готуйте все разом 2 хвилини, періодично помішуючи.

Крок 5. Поріжте середнім кубиком 150 г сирокопченого свинячого ошийка, додайте в пательню до овочів та ще обсмажуйте 3-4 хвилини.

Крок 6. Перекладіть овочі з м’ясом в суп, додайте лавровий лист, ½ ч. л. паприки, ⅓ ч. л. свіжомеленого чорного перцю та 1,5 ч. л. копченої солі. Перемішайте та за потреби, якщо хочете, щоб суп був більш рідким, додайте ще 500 мл води. Варіть 10 хвилин.

Крок 7. Готовий суп приберіть з вогню, дайте 10 хвилин настоятися, щоб всі аромати та смаки розійшлися. Тим часом поріжте 4 шматки хліба середнім кубиком та підсушіть на сухій пательні. Розливайте гороховий суп по тарілках та подавайте з сухарями та рубленою улюбленою зеленню.