Обравши невірну послідовність, можна втратити аромат та текстуру

Приготування смачних грибів часто залежить від правильного порядку додавання інгредієнтів. Особливо це стосуються смаження цибулі. Обравши невірну послідовність, можна втратити аромат і текстуру. Odzywianie wprost розповідає, що потрібно смажити першим, щоб не зіпсувати страву.

Що смажити першим: гриби чи цибулю?

Найчастіше ми смажимо гриби з цибулею. Саме тут багато людей помиляються, додаючи цибулю на гарячу сковороду спочатку. Виявляється, краще зробити навпаки.

«Завжди спочатку додавайте до розігрітої оливкової олії лише гриби та чекайте, поки вони злегка підрум’яняться. Тільки потім додайте цибулю та смажте, перемішуючи все разом та розкриваючи смаки», – пояснює шеф-кухар Лєшек Водницький, півфіналіст другого сезону польського шоу MasterChef.

Він додав, що якщо спочатку додати цибулю, вона підрум’яниться та переб’є смак грибів, які вже не будуть ідеально приготовані. Якщо ви хочете додати часник, робіть це й кінці, після цибулі.