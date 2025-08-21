Щоб лисички не гірчили після смаження, краще залити їх молоком

Іноді, куштуючи приготовлені грибочки, ви можете відчути гіркоту. Це може сигналізувати про те, що їх погано підготували перед смаженням або варінням. Prostoway розповідає, що робити, якщо приготовані гриби гірчать.

Що зробити, щоб гриби не гірчили?

Перед приготуванням грибів варто пам’ятати, що будь-яка термічна обробка повинна проводитися того дня, коли зібрано врожай. Якщо ваші гриби були заморожені, потрібно вміти правильно їх розморозити. Замочіть гриби у воді із 1 столовою ложкою солі та 2-3 щіпками лимонної кислоти.

Якщо ж ми говоримо про лисички, перед смаженням їх потрібно викласти на друшляк, а потім бланшувати в киплячій підсоленій воді 5-7 хвилин. Щоб лисички точно не гірчили після смаження, їх можна залити молоком, щоб воно повністю покрило гриби, та залишити на 2-3 години. Це також допоможе зберегти ніжний смак грибів.

А якщо ви хочете заморозити лисички, краще обирати дрібні гриби, тоді буде менше шансів, що вони будуть гірчити.

Якщо після варіння та смаження гіркота в грибах залишилися, то краще їх все ж таки не вживати.