Вибухи на складі боєприпасів у Балаклії, 23 березня 2017 року

Болгарський медіаексперт і журналіст-розслідувач видання «Bellingcat» Христо Грозєв стверджує, що у Bellingcat вважають, що російське ГРУ може бути причетним до вибухів на військових складах боєприпасів в Україні у 2014-2015 рр. Про це він заявив в ефірі Еспресо.TV.

«Спочатку треба поглянути чисто аналітично і сказати, якщо Росія, якщо ГРУ (Головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ або Головного розвідувального управління. - Ред.) робило це у країнах Європейського союзу, з якими вони перебувають у стані неформальної війни, то чи є взагалі шанс, що вони не робили цього в Україні, де вже доведено, що в них була агентурна мережа, і триває війна? Тобто аналітичний висновок може бути один: так, вони робили спроби підривів в Україні також», – заявив Грозєв.

Розслідувач додав, що враховуючи останню інформацію щодо методики підготовки вибухів у Чехії та Болгарії, у Bellingcat зробили висновок, що Росія може бути причетна до вибухів на військових складах в Україні у 2014-2015 рр.

«Почерк достатньо стандартний і повторюється у кожному з вибухів. Вони завжди привозили з собою детонатори дистанційного керування з електричною зарядкою. Тобто могли активувати детонатор пізніше, здалеку з мобільного. Але завжди спочатку вони спричиняли на складах пожежу. І під час пожежі задіювали детонатор, щоби це скидалося на просту пожежу. Так робили в усіх випадках зі складами», – повідомив журналіст.

Вибухи на військових складах

Впродовж 2014 – 2018 років в Україні сталася низка пожеж (вибухів) військових складах, мова йде про НП в м. Ічня (Чернігівська область), м. Калинівка (Вінницька область), м. Балаклія, (Харківська область), м. Сватове, (Луганська область), м. Кривий Ріг (Дніпропетровська область). Втрати від пожеж оцінюються в мільярди доларів.

За даними Bellingcat, після диверсії на складі боєприпасів в Чехії російські спецслужби двічі намагалися вбити болгарського бізнесмена Ємельяна Гебрева, щоб зірвати поставки боєприпасів в Україну.