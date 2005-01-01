Холодницький припустив, що Луценко хоче взяти на себе обов’язки голови САП

Після звільнення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури керівництво нею перебирає на себе генеральний прокурор

СуспільствоВолодимир Пиріг, сьогодні, 07:3414601

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Холодницький припустив, що Луценко хоче взяти на себе обов’язки голови САП
фото з відкритих джерел
Холодницький вчергове повторив, що готовий до свого звільнення з першого дня роботи

Керівник Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький готовий до свого звільнення. Про це він заявив в коментарі ТСН.

За його словами, наразі він чекає, коли скарга від Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів за підписами генерального прокурора та директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) надійде на ознайомлення.

«Я з нею ознайомлюся і буду готовий публічно відповісти на всі запитання, викладені у ній. Я готовий до своєї відставки з першого дня моєї роботи. З першого дня у моєму сейфі лежить заява на звільнення. Я жодним чином не тримаюсь за свою посаду», – повідомив Холодницький.

На запитання про те, чого хочуть досягти керівництво ГПУ і НАБУ, очільник САП сказав: «Судячи з усього, вони хочуть мого звільнення. Адже після мого звільнення керівництво САП перебирає на себе генеральний прокурор. Я не хочу давати оцінок, але вочевидь такий погляд на моє звільнення – це спільне бачення генерального прокурора разом із НАБУ. Можливо, комусь не подобалось, що просили допрацьовувати підозри і не давали дозволи на всі слідчі дії».

Як повідомляв ZAXID.NET, Генеральний прокурор Юрій Луценко звернувся до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з проханням розглянути питання звільнення керівника САП. За словами генпрокурора, Холодницький нібито вчинив дисциплінарні проступки.

Нещодавно стало відомо, що Назара Холодницького прослуховували. В його кабінеті в акваріумі виявили відповідну апаратуру. Прослуховуванням займались слідчі ГПУ та НАБУ, факт прослуховування Луценко підтвердив, те саме зробив і голова НАБУ Артем Ситник. З його слів, Холодницького прослуховували 4 тижні. Ситник також заявив, що Холодницький «зливав» інформацію підозрюваним і чинив тиск на прокурорів.

Сам Холодницький повідомив, що його викликали на допит до ГПУ на 3 квітня і він піде на цей допит.

Холодницький став першим головою САП. Він керує відомством з 30 листопада.

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