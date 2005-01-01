Голова НАБУ назвав справи, які є підставою для відкриття кримінальної справи проти Холодницького

Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник розповів про справи, які стали підставою для відкриття кримінального провадження щодо керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) Назара Холодницького. Про це він розказав в інтерв'ю виданню DT.ua.
За його словами, мова йде про такі справи, як: справа щодо розкрадання коштів чиновниками мерії Одеси; справа за заявою в. о. Міністра охорони здоров'я Уляни Супрун за фактом пропозиції їй неправомірної вигоди; справа щодо фірми «Золотий мандарин» (її пов'язують із народним депутатом фракції «Народного фронту» Георгієм Логвинським); розслідування, пов'язаниі з еелектронними деклараціями вищих посадових осіб; розслідування, пов'язані із бізнес-інтересами власника великого агрохолдингу.
«Складно уявити, що б ми могли почути, якби записи велися не чотири тижні, а чотири місяці ...», - резюмував Артем Ситник.
Голова НАБУ зазначив, що на записах, зроблених у кабінеті Холодницького, містяться дані про «злив інформації щодо підготовки обшуків тим людям, в яких ці обшуки мали проводитися, про тиск на певних посадових осіб для прийняття ними певних рішень».
«Йдеться не лише про прокурорів. Але про прокурорів - особливо. Є прокурори, які хочуть нормально працювати, але особи, які обіймають адміністративні посади в САП, не дають їм цього робити. Прокурор приносить «нагору» проекти підозр, але замість розгляду отримує догану, і справа гальмується», - пояснив директор НАБУ.
Крім того, за його словами, на записах йдеться про тиск на суд для прийняття незаконних рішень. Наприклад, тиск на суд чиниться з тією метою, щоб суд не розглядав клопотання детективів НАБУ про проведення обшуку в особи, яка є другом Холодницького. Він повідомив, що також було зафіксовано підбурювання свідка до надання неправдивих свідчень.
Директор НАБУ зазначив, що ознакою, яка вказувала на неправомірні та неналежні дії з боку керівника САП, було те, що ргозслідування постійно гальмувалися, місяцями не підписувалися необхідні процесуальні документи, а деякі підозри не підписували протягом півтора-двох років.
Як приклад, Артем Ситник навів справу щодо переуступки боргу приватної компанії за електроенергію, надану «Черкасиобленерго» промисловим споживачам, де підозру не підписували більше року.
Розповідаючи про справу щодо розкрадань в одеській мерії, Артем Ситник зазначив, що коли детективи НАБУ приїхали до Одеси з обшуками, з'ясувалося, що фігуранти «дуже швидко і організовано роз'їхалися», а окремі сиділи за кордоном майже два місяці, дистанційно «вирішуючи питання» з судами.
«Тут у нас є вагомі підстави думати про передачу інформації фігурантам з боку керівника САП, який, як з'ясувалося, володів інформацією про їхні переміщення, а слідство її не мало», - зазначив він.
Нагадаємо, сьогодні Генпрокурор Юрій Луценко попросив кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів звільнити Назара Холодницького з посади заступника генпрокурора – голови САП.
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