Холодницький прокоментував звинувачення Луценка і сказав, що 3 квітня піде на допит в ГПУ

Холодницький каже, що написав заяву на звільнення ще у день призначення

Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький прокоментував звинувачення генпрокурора Юрія Луценка. Коментуючи скаргу генпрокурурора Холодницький сказав у п'ятницю, 30 березня в Києві, що скарги ще не бачив і її змісту коментувати не може, інформує «Громадське».

Холодницький висловив здивування, що синхронно із скаргою ГПУ оприлюднили інтерв'ю директора НАБУ Артема Ситника, у якому він заявив, що розслідування проти Холодницького пов'язане, зокрема, зі справою міськголови Одеси Труханова.

Голова САП заявив, що «не тримається за посаду» і не збирається «нікуди тікати» і додав, що ще у 2015 році написав заяву про звільнення. «Це є своєрідний стимул не триматися за крісло», - сказа він.

Також Назар Холодницький наполягає на публічному розгляді скарги проти нього. Він заявив, що його викликали на допит до ГПУ 3-го квітня і що він планує піти на допит. «Цим департаментом (Департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ, - ред.) здійнсюється розслідування. І скажу зразу офіційно: 3 квітня мене викликають на допит у цей департамент на 10-ту годину. Я піду на нього і дам всі покази. Я казав: ні від кого не ховаюсь, нікуди не збираюсь тікати», - наголосив Холодницький.

Голова САП заявив, що саме цей департамент, за підтримки НАБУ, встановив прослуховуючий засіб у його кабінеті. «Я не хочу зараз вангувати, але те що відбувається і те, яка шкода заподіяна антикорупційні боротьбі — час покаже і ви побачите самі. Єдине, що я хотів і чого хочуть мої прокурори — це достатня доказова база. Але ми замість неї чуємо лише гучні вислови, гучні прізвища і апріорі звинувачення у злочинах. Я з такою позицією погодитись не можу», — сказав Холодницький і наголосив, що буде відстоювати свою позицію.

Раніше голова НАБУ Артем Ситник розповів, що ГПУ та НАБУ мають дані про те, що глава САП «зливав» інформацію, а також «чинив тиск на суд і прокурорів». Зокрема, Ситник заявив, що розслідування проти Холодницького пов'язане зі справою міськголови Одеси Труханова.

До слова, розслідуванням проти Назара Холодницького займається економічний департамент ГПУ під керівництвом Володимира Гуцуляка. Ситник розповів, що ГПУ запропонувала співпрацю НАБУ щодо Холодницького і тоді детективи НАБУ встановили у кабінеті Холодницького прослушку, яка працювала протягом місяця.

Нагадаємо, генеральний прокурор Юрій Луценко вимагає звільнення Холодницького. Керівника САП викликали на допит у прокуратуру, але він не з’явився. Після цього генпрокурор та директор НАБУ подали дисциплінарні скарги на Холодницького.

Як зазначається, голову САП можуть притягнути до відповідальності через: невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків; розголошення таємниці, що охороняється законом; вчинення дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури; грубе порушення правил прокурорської етики; втручання у службову діяльність іншого прокурора, службових, посадових осіб чи суддів, у тому числі шляхом публічних висловлювань стосовно їхніх рішень, дій чи бездіяльності, за відсутності при цьому ознак адміністративного чи кримінального правопорушення.