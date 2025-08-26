Малосольні огірки – це проста й смачна закуска, яку можна приготувати всього за кілька годин. Але навіть у такій нескладній справі є нюанси, які варто врахувати. Щоб огірки вийшли хрусткими та ароматними, дотримуйтесь кількох важливих порад, пише Shuba:

Добре помийте огірки та замочіть у холодній воді на 1-2 години, після чого обріжте кінчики з обох боків. Якщо огірки великі, розріжте їх уздовж – навпіл або на чотири частини.

На дно трилітрової банки викладіть більшу частину зелені та спецій, потім щільно утрамбуйте огірки вертикально. Зверху додайте решту зелені, спецій і очищені зубки часнику.

Підігрійте воду до гарячого стану (але не кип’ятіть), додайте в неї сіль і залийте огірки. Закрийте банку капроновою кришкою й залиште на столі на одну добу. Через добу огірки будуть готові до вживання. Зберігайте їх у холодильнику або погребі.