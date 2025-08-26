Хрусткі малосольні огірки. Рецепт дня0
До теми
- Незвичні солодкі огірки на зиму. Рецепт дня ZAXID.NET
- Мариновані помідори з цибулею на зиму. Рецепт дня ZAXID.NET
- Класична овочева аджика. Рецепт дня ZAXID.NET
Малосольні огірки – це проста й смачна закуска, яку можна приготувати всього за кілька годин. Але навіть у такій нескладній справі є нюанси, які варто врахувати. Щоб огірки вийшли хрусткими та ароматними, дотримуйтесь кількох важливих порад, пише Shuba:
- вибирайте маленькі овочі, без пошкоджень;
- засолюйте тільки тверді огірки;
- перед засолюванням огірки ретельно промийте, а потім залишіть у холодній воді на декілька годин;
- не беріть воду з-під крану. А якщо у вас тільки така, нехай вона відстоїться мінімум одну годину;
- викладайте огірки в банки вертикально. Так є змога прянощам рівномірно розподілитися.
Інгредієнти:
- огірки – 2 кг;
- сіль кам’яна – 80 г;
- смородина, листя – 2 шт.;
- хрін, листя – 1 шт.;
- вишня, листя – 2 шт.;
- зубки часнику – 2 шт.;
- перець чорний, горошок – 3 шт.;
- перець духмяний, горошок – 3 шт.;
- лавровий лист – 2 шт.;
- кріп, гілочка – 20 г.
Спосіб приготування:
Добре помийте огірки та замочіть у холодній воді на 1-2 години, після чого обріжте кінчики з обох боків. Якщо огірки великі, розріжте їх уздовж – навпіл або на чотири частини.
На дно трилітрової банки викладіть більшу частину зелені та спецій, потім щільно утрамбуйте огірки вертикально. Зверху додайте решту зелені, спецій і очищені зубки часнику.
Підігрійте воду до гарячого стану (але не кип’ятіть), додайте в неї сіль і залийте огірки. Закрийте банку капроновою кришкою й залиште на столі на одну добу. Через добу огірки будуть готові до вживання. Зберігайте їх у холодильнику або погребі.