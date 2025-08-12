Кабачки – універсальний овоч, який можна смачно законсервувати на будь-який смак. Їх часто порівнюють із огірками, адже вони виходять так само хрусткі, кисло-солодкі та чудово доповнюють м’ясні й овочеві страви. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти:

кабачки – 2 кг;

2 кг; цукор – 200 г;

200 г; сіль – 50 г;

50 г; оцет – 400 мл;

400 мл; олія соняшникова – 400 г;

400 г; кріп, пучок – 200 г;

200 г; петрушка, пучок – 200 г;

200 г; хрін, листя – 200 г;

200 г; часник – 200 г.

Спосіб приготування:

Кабачки разом із зеленню ретельно промийте та добре обсушіть. Наріжте кабачки на шматочки, покладіть у миску, посипте сіллю і зверху поставте гніт. Залиште на 15-20 хвилин, щоб овочі пустили сік.

Потім злийте утворений сік, а до кабачків додайте решту солі, цукор, оцет і олію. Все добре перемішайте і варіть на середньому вогні близько 5 хвилин, періодично помішуючи.

Зелень дрібно поріжте та додайте до кабачків, після чого доведіть суміш до кипіння. Часник очистьте, подрібніть і також додайте в каструлю. Ретельно перемішайте і розкладіть у стерилізовані банки, закатайте кришками та зберігайте у прохолодному місці.