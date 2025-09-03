Салат може втратити хрумкість вже через день, якщо не забезпечити йому належне зберігання. Проте існують прості способи продовжити його свіжість. Express розповідає, як правильно зберігати салат в холодильнику.

«Салат та інша зелень можуть залишатися свіжими до місяця, якщо їх правильно помити та зберігати. Я промиваю салат у розчині з оцтом (пів склянки 5% дистильованого білого оцту та 10 склянок води) протягом двох хвилин, а потім розкладаю його сушитися», – розповіла експертка зі зберігання продуктів Емі.

Оцет не лише додає смаку салату, він також має антимікробні властивості, а очищення салату невеликою кількістю цього розчину позбавить від бруду, який може ховатися в листках. Тому правильне миття салату допомагає запобігти передчасному псуванню та зберігає свіжість до семи днів та довше.

Важливо залишати листя салату в розчині не довше двох хвилин, інакше ви ризикуєте надати їм оцтового післясмаку. Після цього ретельно промийте листя під проточною водою. Далі розкладіть листя салату на паперових або чистих кухонних рушниках і дайте їм висохнути, щоб потім помістити в герметичний скляний контейнер.