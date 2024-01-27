танкер Marlin Luanda

Єменські хусисти у Червоному морі атакували танкер Marlin Luanda торгового гіганта Trafigura Group, що перевозив російську нафту. Внаслідок влучання на борту спалахнула пожежа. Про це повідомляє Bloomberg.

Нафтопродукти, які перевозив танкер призначені для виробництва бензину і пластмаси. У прес-службі Trafigura повідомили, що російська нафта була придбана за ціною, нижчою за верхню межу, встановлену країнами Великої сімки.

Південна частина Червоного моря були центром численних нападів на кораблі з боку хусистів протягом останніх тижнів. З середини листопада бойовики майже щодня нападають на судна, що проходять водним шляхом, на знак солідарності з палестинцями на тлі війни між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС. Конфлікт змінив маршрут торгових потоків, оскільки деякі вантажовідправники уникають ключового водного шляху.

Журналісти Bloomberg зазначають, що росіяни транспортують нафту до країн Азії через Червоне море, оскільки Європа у межах санкцій уникає таких вантажів. Раніше представник хусистів заявляв, що китайські та російські судна не потраплятимуть під вогонь, але хусисти вже не вперше випадково обстрілюють танкери із російською нафтою.

Нагадаємо, це вже третій танкер, помилково атакований хуситами, який перевозив російську нафту. В ніч на 13 січня єменські хусити помилково уразили танкер із російською нафтою під час ракетного обстрілу берегів Ємену.