Гарне тісто – основа справжніх чебуреків: воно має бути хрустким зовні та м’яким всередині. І щоб домогтися саме такої текстури, варто використовувати правильну кількість інгредієнтів. Prostoway розповідає, як зробити найкраще тісто для чебуреків.

Як зробити ідеальне тісто для чебуреків?

Для ідеального тіста вам знадобляться: 500 грамів борона, 250 мілілітрів холодної води, 2 столові ложки олії та 1 чайна ложка солі. Нічого складного у приготуванні немає – просто змішайте всі ці інгредієнти та замісіть тісто. Дайте йому відстоятися протягом 20-30 хвилин.

Після цього тісто розділіть на шматочки, розкачайте його, викладіть будь-яку начинку, накрийте половиною та защіпніть краї. Обсмажте в олії до золотистого кольору.