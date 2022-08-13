Центробанк держави-терористки продовжує шукати шляхи для обходу західних санкцій

Індійські банки відмовляються допомагати країні-терористу Росії обходити західні санкції. І всупереч прагненню фінансових установ РФ узгодити систему обміну платіжними повідомленнями з аналогічною платформою Індії, місцеві банкіри та влада намагаються цього уникнути, повідомляє «Інформаційний спротив» з посиланням на дані видання Economic Times.

Спроба російських чиновників і банкірів домовитися з владою Індії про розрахунки в національних валютах, оминаючи глобальну фінансову систему, зайшла в глухий кут. Індійські банки не бажають підключатися до російського аналога SWIFT.

Головним аргументом російської сторони є те, що це дозволить країнам створити «безшовний» механізм розрахунків у торгівлі між країнами в рупіях, а також дозволить уникнути раптових збоїв та можливого блокування коштів, вразі введення санкцій проти, поки що не підсанкційних банків РФ.

За словами одного з них, топ-менеджера великого індійського банку, питання було обговорено на зустрічі банкірів двох країн у середу. Росіяни запропонували об’єднати російський аналог SWIFT – Систему передачі фінансових повідомлень (СПФБ) Банку России, з індійською системою міжбанківських платежів (SFMS), щоб проводити платежі в рупіях та рублях. Але індійські банкіри відкинули цю ідею, оскільки побачили ризик, що це буде сприйняте західними партнерами як спроба обійти санкції США, повідомили джерела, знайомі із ситуацією.

Центробанк Індії також зволікає з видачею дозволів на відкриття рахунків, які необхідні для торгівлі в рупіях і рублях. Питання, яке російські чиновники порушували на переговорах ще у квітні, продовжує висіти у повітрі, попри 20-кратне зростання постачань до Індії російської нафти. На початку серпня нафтовики продавали індійським НПЗ 630 тис. барелів на добу проти 30 тисяч у довоєнні місяці.

У червні рупіями з конвертацією у рублі індійська Indian Potash намагалася розплатитися за партію добрив від білоруської калійної компанії (БКК). Платіж завис у Ощадбанку після того, як той був відключений від SWIFT у рамках шостого пакету санкцій ЄС.

Будь-яка інтеграція між російською системою обміну повідомленнями SPFS та індійською «Структурованою системою обміну фінансовими повідомленнями» SFMS вимагатиме не тільки оновлення місцевої платформи, але й схвалення Резервного банку Індії та уряду.

Нагадаємо, 3 червня, після тривалих консультацій, набув чинності шостий пакет санкцій проти РФ і Білорусі. В ЄС впевнені, що внаслідок запровадження цього пакету санкцій Росія зазнає величезних збитків, що вплине на її спроможність продовжувати війну. Серед іншого цей пакет санкцій передбачив відключення провідних російських банків від SWIFT.