Інфляція сповільнилася до 10,9%

Річна інфляція в Україні у жовтні 2025 року сповільнилася до 10,9%, тоді як у вересні показник становив 11,9%, повідомила Державна служба статистики. Для порівняння, найнижчий рівень інфляції за останній рік зафіксовано у листопаді 2024-го – 11,2%, а найвищий – у травні 2025-го, коли показник сягнув 15,9%.

Головним фактором зниження інфляції у жовтні стало здешевлення овочів на 21,5%. Також подешевшали цукор (на 6,6%) та одяг із взуттям (на 6%). Водночас найбільше подорожчали яйця (+41,9%), олія (+26%) та м’ясо із супутніми продуктами (+25,2%).

Прогноз інфляції та очікування на наступні роки

Для Національного банку України цільовий рівень інфляції становить 5%. Саме на досягнення цієї позначки орієнтована його монетарна політика, і раніше планувалося вийти на неї вже у 2026 році. Однак через війну, погіршення прогнозів врожайності та послаблення гривні щодо євро Нацбанк переглянув очікування і тепер прогнозує досягнення цільового рівня інфляції лише у 2027 році.

На кінець 2025 року Нацбанк очікує показник інфляції на рівні 9,7%, а на кінець 2026-го – 6,6%. Як зазначив голова НБУ Андрій Пишний, банк має інструменти для стримування інфляції та виходу на цільові показники навіть у 2026 році. Серед них – підвищення облікової ставки, яке, втім, може уповільнити економічне відновлення. Тож, Нацбанк зараз змушений шукати баланс між контрольованим зниженням інфляції та підтримкою економічного зростання.