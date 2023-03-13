Навесні 2022 року повідомлялося, що Ірина Галай вступила до Мукачівського батальйону 101-ї бригади ТрО

Альпіністка Ірина Галай написала заяву на складання повноважень депутатки Закарпатської обласної ради. Відповідну заяву вона подала у понеділок, 13 березня, її вже зареєстрували в облраді. Надалі заяву мають затвердити депутати обласної ради на найближчій сесії. Рішення піти з ради Ірина Галай наразі ніяк не коментувала.

Про складання повноважень депутатки Закарпатської обласної ради Ірини Галай ввечері понеділка, 13 березня, повідомила прес-служба облради, оприлюднивши фото заяви. «Ірина Галай складає повноваження депутата облради Відповідну заяву пані Ірини сьогодні зареєстровано у Закарпатській обласній раді», – зазначили у прес-службі.

Наразі Ірина Галай ніяк не коментувала своє рішення про складання повноважень депутатки Закарпатської облради. «Прошу достроково припини мої воно важення депутатки Закарпатської обласної ради VIII скликання», – йдеться у заяві.

Зазначимо, українська альпіністка, перша жінкою з України, яка піднялася на Еверест (2017 рік) та підкорила найбільш небезпечну гору у світі К2 (2021 рік) Ірина Галай була обрана депутаткою Закарпатської обласної ради на місцевих виборах у жовтні 2020 року від політичної партії «Команда Андрія Балоги». У перші дні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ірина Галай вступила до Мукачівського батальйону 101-ї Закарпатської бригади територіальної оборони Збройних сил України.