Івано-франківські депутати підтримали ідею народної депутатки Савчук про перенесення Дня Незалежності

Івано-франківські депутати закликали президента та Верховну Раду зробити Днем незалежності 22 січня, а 24 серпня змінити на День відновлення незалежності. За відповідне звернення під час сесії 8 липня проголосували 38 депутатів зі 41 присутнього.

У зверненні вказано, що 22 січня 1918 року був проголошений IV Універсал Центральної Ради УНР, яким відновлено національну державність Української нації.

«Етап відновлення української Незалежності в 1991 році — це період повторного отримання Незалежності нашої держави. Це час, коли український народ скинув з себе тягар радянської влади та наслідки окупаційного режиму, загарбання й підкорення проти своєї волі. Суверенність України було відновлено 24 серпня 1991 року Актом проголошення Незалежності України. Цей Акт став фактом продовження складного процесу тисячорічної історії державотворення», – зазначають автори звернення.

Івано-франківські депутати закликали депутатів ВРУ проголосувати за ініціативу народної депутатки Оксани Савчук, яка у 2019-му зареєструвала проект постанови про перенесення святкування Дня незалежності України. У пояснювальній записці вона пропонує визнати дату 22 січня Днем Незалежності України і щорічно відзначати його як державне свято, а 24 серпня 1991 року вважати Днем відновлення Незалежності України і продовжувати відзначати його як державне свято.

Зазначимо, Оксана Савчук є екс-секретаркою Івано-Франківської міськради. У 2019 році вона перемогла на позачергових виборах до ВРУ на мажоритарному окрузі в Івано-Франківську і стала єдиною депутаткою у ВРУ від «Свободи».