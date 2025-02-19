Майже три роки територія навпроти ЛОВА була була закрита від проїзду та паркування автомобілів

Із четверга, 20 лютого, навпроти Львівської обласної військової адміністрації та Львівської обласної ради на вул. Винниченка запрацює платна парковка. Її спільно буде обслуговувати міська і обласна ради.

Відповідне рішення ще 13 січня ухвалив конкурсний комітет Львівської міської ради. Як повідомила пресслужба ЛОР, новий парувальний майданчик на 44 місця на вул. Винниченка, 14-18 запрацює від 20 лютого. Йдеться про смугу впритул до ЛОВА та навпроти.

Департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР та КП ЛОР «Підприємство автотранспортного обслуговування» уклали відповідну угоду про організацію паркування. Таким чином в обласний бюджет буде надходити плата за паркування, а в міський – збір за місця.

Вул. Винниченка входить у другу зону паркування, вартість у якій становить 25 грн/год. Як повідомили ZAXID.NET у міськраді, за день у міський бюджет від функціонування парковки перераховуватимуть близько 1700 грн.

Нагадаємо, вул. Винниченка у центрі Львова була перекрита з початку повномасштабного вторгнення з міркувань безпеки. Як пояснили у Львівській ОВА, зважаючи на рекомендації правоохоронних органів та прохання жителів міста, обласна та міська влади вирішили відкрити вулицю, аби зробити пересування містом зручнішим для водіїв та пасажирів. З 6 січня вулиця відкрита для проїзду.

Нагадаємо, з 1 жовтня у Львові діють нові тарифи на паркування. Найдорожчим є паркування у центральній частині міста.