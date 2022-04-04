Міністр охорони здоров’я Ізраїлю Ніцан Горовіц запевнив, що буде всіляко підтримувати українців.

Ізраїль готовий допомагати українцям медобладнанням, медикаментами та приймати на лікування українських поранених бійців, заявив 4 квітня міністр охорони здоров’я Ізраїлю Ніцан Горовіц під час візиту в ізраїльський польовий шпиталь «Блискуча зірка» на Львівщині, повідомила прес-служба ЛОДА.

«Наші лікарі відчули свій обов’язок допомагати людям, тому саме тут, в Україні, розгорнули польовий шпиталь. Водночас ми готові приймати поранених у себе. Не можу не згадати про ті випробування, які кожен день переживають українці, про звірства, які вчиняють проти мирного населення. Трагедія в Бучі сколихнула Ізраїль. Сьогодні, як ніколи, ми повинні підтримати Україну усім чим можемо», – повідомив Ніцан Горовіц.

Україні конче потрібні броньовані «швидкі», бронежилети та каски для лікарів, мобільні рентгени, аптечки натівського стандарту, VAC-системи, бо російські війська постійно обстрілюють медичні заклади та їхніх працівників, повідомив колезі заступник міністра охорони здоров’я України Олексій Яременко.

Весь перелік необхідного МОЗ України передасть ізраїльським партнерам. Ніцан Горовіц запевнив, що Ізраїль підтримує Україну та буде всіляко допомагати українцям.

Нагадаємо, 22 березня, на Львівщині на польсько-українському кордоні відкрили ізраїльський польовий госпіталь «Кохав Меір» (у перекладі з івриту «Блискуча зірка»), в якому ізраїльські медики спільно з українськими надають медичну допомогу переселенцям, мешканцям наколишніх громад.

1 квітня в ізраїльському польовому госпіталі народилася дитина.