Ізраїль передає Україні чотири броньовані автомобілі швидкої медичної допомоги, які дозволяють безпечно вивозити поранених та постраждалих із зони обстрілів, повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Як йдеться в повідомленні, ці автомобілі пройшли перевірку у зонах воєнних конфліктів. Також амбуланси підготовлені до роботи в Україні та оснащені для надання допомоги під час бойових дій.

Повідомляється, що автомобілі передадуть літаками повітряним мостом услід за 230 тоннами гуманітарної допомоги, яку громадяни Ізраїлю зібрали для українців.

Раніше стало відомо, що ізраїльські медики розгорнуть на Львівщині польовий госпіталь.