Іран заявив, що їхня ППО успішно відбила атаки Ізраїлю

У суботу, 26 жовтня, Ізраїль провів операцію відплати на іранську масовану атаку балістичними ракетами на початку жовтня. Вибухи лунали у Тегерані та інших містах. Про це повідомив ЦАХАЛ 26 жовтня.

«Режим в Ірані та його помічники в регіоні невпинно атакують Ізраїль із 7 жовтня – на семи фронтах – включаючи прямі атаки з іранської землі. Як і будь-яка інша суверенна країна світу, Держава Ізраїль має право та обов’язок відповісти», – йдеться у повідомленні.

Видання The Times of Israel пише, що удари армія оборони Ізраїлю завдавала кількома хвилями протягом кількох годин. Під атаку потрапили військові об'єкти, серед яких батареї ППО та об'єкти з виробництва балістичних ракет.

Також ЦАХАЛ наголосив, що удари надали Повітряним силам Ізраїлю ширшу свободу дій у повітрі в Ірані, відтак вони мають широкий вибір цілей, які можуть вразити у майбутньому.

«Ми завдали цілеспрямованих і точних ударів по військових об'єктах в Ірані, відвернувши безпосередню загрозу Державі Ізраїль. Армія оборони Ізраїлю виконала свою місію. Якщо режим в Ірані зробить помилку і почне новий виток ескалації – ми будемо зобов'язані відповісти», – заявив речник ЦАХАЛ Даніель Хагарі.

Водночас Іран заявляє, що їхня ППО успішно відбила атаки Ізраїлю, проте деякі об’єкти таки було пошкоджено у провінціях Тегеран, Хузестан та Ілам.

Речник Ради національної безпеки Білого дому Шон Саветт наголосив, що Сполучені Штати Америки не брали участі в цій атаці.

Нагадаємо, 1 жовтня Іран атакував Ізраїль, випустивши по країні приблизно 200 балістичних ракет. Корпус вартових ісламської революції заявив, що обстріл – помста за ліквідацію лідерів ХАМАСу та «Хезболли» та КВІР.

14 жовтня Велика Британія наклала санкції на Іран у зв’язку з ракетною атакою на Ізраїль 1 жовтня. Під обмеження потрапили високопосадовці Ірану та компанії.