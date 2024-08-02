Кабінет міністрів дозволив ввезення військових товарів через усі пункти пропуску
Це сприятиме швидшій доставці товарів для українських військовослужбовців
Кабінет міністрів ухвалив рішення про відкриття для військових товарів усіх пунктів пропуску державного кордону України, повідомила пресслужба Міністерства фінансів у п’ятницю, 2 серпня.
Ухвалена постанова передбачає розширення кількості пунктів пропуску для військових товарів на час дії воєнного стану, а саме: безперешкодне переміщення через усі відкриті пункти пропуску державного кордону України товарів військового призначення, у тому числі що надходять від держав-партнерів.
«Також завдяки прийнятим змінам підприємства, що забезпечують обороноздатність держави, при переміщенні товарів зможуть уникати ускладнень внаслідок форс-мажорних обставин, пов’язаних з блокуванням пунктів пропуску через державний кордон України й оптимізувати логістику постачання товарів військового призначення, що зекономить час і гроші», – додали в міністерстві.
До слова, зі 17 липня під час перетину кордону українські чоловіки мобілізаційного віку повинні мати при собі військово-обліковий документ. Це може бути як паперовий, так і електронний документ.