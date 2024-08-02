На час дії воєнного стану військові товари пропускатимуть через усі пункти пропуску

Кабінет міністрів ухвалив рішення про відкриття для військових товарів усіх пунктів пропуску державного кордону України, повідомила пресслужба Міністерства фінансів у п’ятницю, 2 серпня.

Ухвалена постанова передбачає розширення кількості пунктів пропуску для військових товарів на час дії воєнного стану, а саме: безперешкодне переміщення через усі відкриті пункти пропуску державного кордону України товарів військового призначення, у тому числі що надходять від держав-партнерів.

«Також завдяки прийнятим змінам підприємства, що забезпечують обороноздатність держави, при переміщенні товарів зможуть уникати ускладнень внаслідок форс-мажорних обставин, пов’язаних з блокуванням пунктів пропуску через державний кордон України й оптимізувати логістику постачання товарів військового призначення, що зекономить час і гроші», – додали в міністерстві.

До слова, зі 17 липня під час перетину кордону українські чоловіки мобілізаційного віку повинні мати при собі військово-обліковий документ. Це може бути як паперовий, так і електронний документ.