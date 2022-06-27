Додаткові санкції запроваджено проти фізичних та юридичних осіб, пов’язаних із оборонним сектором Росії та Білорусі

Канада вводить нові санкції проти оборонного сектору РФ і Білорусі. В офісі прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо оголосили про запровадження додаткових санкцій проти фізичних та юридичних осіб, які пов’язані з оборонним сектором Росії та Білорусі.

За інформацією «Європейської правди», під санкції потрапили зокрема шість фізичних та 46 юридичних осіб, пов’язаних із оборонним сектором Росії, та 13 урядовців, двоє представників силового сектору і дві компанії з Білорусі. Обмеження стосуватимуться і 15 громадян України, що підтримують російську окупацію.

Трюдо також анонсував «додаткові та негайні кроки» для заборони експорту в Росію певних передових технологій, що можуть посилити російський оборонний сектор – зокрема квантових комп’ютерів та відповідного програмного забезпечення й матеріалів.

Аналогічна заборона також вводиться і щодо Білорусі. Крім того, забороняється торгівля низкою товарів розкоші між Канадою та Білоруссю.

Канадський прем’єр також підтвердив введення санкцій проти російського золота та часткову заборону його імпорту.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Канада запровадила санкції проти понад 1070 фізичних та юридичних осіб з РФ, України та Білорусі. Зазначимо, що нещодавно Канада дозволила конфіскувати активи РФ та передавати їх на відбудову України.