Якщо у вас залишилось вчорашнє пюре з картоплі, приготуйте картопляний рулет. Начинку можна змінювати за вашими вподобаннями. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

Варена картопля 500 г Сир твердий 70 г Яйця 1 шт. Панірувальні сухарі 2 ст. л. М’ясний фарш 350 г Олія соняшникова 20 мл Сіль за смаком Перець мелений за смаком

Спосіб приготування:

Крок 1 Відварену картоплю розтовчіть у пюре в мисці. Змішайте пюре з сіллю, яйцем, 1 ст. л. панірувальних сухарів і сиром. Якщо у вас залишилося вчорашнє пюре, то солити додатково його не треба.

Крок 2 Робочу поверхню застеліть пергаментним папером і насипте панірувальні сухарі. На них прямокутником викладіть картопляну суміш. Зверху покладіть м’ясний фарш і добре розрівняйте.

Крок 3 Згорніть рулет за допомогою пергаментного паперу і викладіть на деко, змащене олією.