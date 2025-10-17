Картопляний рулет з фаршем. Рецепт дня0
Якщо у вас залишилось вчорашнє пюре з картоплі, приготуйте картопляний рулет. Начинку можна змінювати за вашими вподобаннями. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Варена картопля
|500 г
|Сир твердий
|70 г
|Яйця
|1 шт.
|Панірувальні сухарі
|2 ст. л.
|М’ясний фарш
|350 г
|Олія соняшникова
|20 мл
|Сіль
|за смаком
|Перець мелений
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Відварену картоплю розтовчіть у пюре в мисці. Змішайте пюре з сіллю, яйцем, 1 ст. л. панірувальних сухарів і сиром. Якщо у вас залишилося вчорашнє пюре, то солити додатково його не треба.
Крок 2
Робочу поверхню застеліть пергаментним папером і насипте панірувальні сухарі. На них прямокутником викладіть картопляну суміш. Зверху покладіть м’ясний фарш і добре розрівняйте.
Крок 3
Згорніть рулет за допомогою пергаментного паперу і викладіть на деко, змащене олією.
Крок 4
Випікайте в розігрітій до 190°C духовці 50 хвилин. Коли рулет буде готовий, дайте йому охолонути щонайменше пів години, перш ніж нарізати скибочками.