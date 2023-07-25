Прокурор досі продовжує працювати в прокуратурі

Прокурор з Тернопільщини, який скоїв ДТП в селі Літятин Бережанської громади, керував автомобілем напідпитку. Експерти в його крові виявили 0,93 проміле при допустимій нормі 0,2 проміле. Слідчий теруправління ДБР у Львові закрив кримінальне провадження через те, що єдина постраждала в аварії відмовилася визнавати себе потерпілою. Тепер прокурору загрожує адміністративна відповідальність за нетверезу їзду.

Працівники Теруправління ДБР у Львові завершили досудове розслідування щодо ДТП за участі керівника Бережанської окружної прокуратури Івана Кренцеля. Документально підтверджено, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння. За даними експертизи, рівень алкоголю в крові склав 0,93 проміле при допустимій нормі 0,2 проміле.

Аварія за участю прокурора сталася 9 червня в с. Літятин Тернопільського району. Правоохоронець виїхав на узбіччя дороги, де зіштовхнувся з припаркованим автомобілем, в якому перебувало двоє осіб. Водій не постраждав, а пасажирка внаслідок зіткнення отримала легкі тілесні ушкодження. В територіальному управління ДБР у Львові зазначили, що постраждала жінка відмовилася визнавати себе потерпілою. За її словами, Іван Кренцель, який скоїв ДТП, повністю відшкодував витрати на її лікування. Також правоохоронець оплатив ремонт автомобіля, у який в’їхав.

«Зважаючи на те, що потерпіла отримала легкі тілесні ушкодження, слідчий виніс постанову про закриття кримінального провадження у зв’язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення. Постанову разом з матеріалами кримінального провадження скерували в управління патрульної поліції Тернопільщини для вирішення питання про притягнення правоохоронця до адміністративної відповідальності за нетверезу їзду», — повідомила ZAXID.NET речниця ТУ ДБР у м. Львів Тетяна Муравель.

В Тернопільській обласній прокуратурі повідомили ZAXID.NET, що наразі стосовно керівника Бережанської окружної прокуратури триває службове розслідування і правоохоронець поки перебуває на своїй посаді. Про результати розслідування повідомлять додатково.