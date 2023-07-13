Очевидці зафіксували Михайла Жука п'яним за кермом автомобіля, який з'їхав з дороги в канаву

Жовківський районний суд Львівської області не побачив порушень у діях першого заступника голови Добросинсько-Магерівської громади Михайла Жука, якого в березні спіймали п’яним за кермом позашляховика Chery Jetour X70 у селі Лавриків, яке входить до цієї громади. 5 липня суд розглянув адміністративну справу та прийняв постанову про її закриття.

На 62-річного Михайла Жука поліцейські склали протокол за нетверезе водіння після ДТП на дорозі між селами Лавриків та Городжів у березні цього року. За даними правоохоронців, посадовець на автомобілі Chery Jetour X70 з’їхав в кювет. Перевірка за допомогою Drager показала 1,4 проміле алкоголю.

У суді Михайло Жук своєї вини не визнав, заявивши, що не він керував автомобілем та не був за кермом. Він пояснив, що того дня вживав алкоголь і попросив свого знайомого завезти його додому на його авто. Під час руху знайомий з’їхав в кювет та не зміг виїхати. Після цього, заявив Михайло Жук, його знайомий пішов у село за трактором, щоб витягти авто, а він залишився чекати, сівши на водійське місце. Так його і побачили очевидці, а згодом і поліцейські, які прибули на місце ДТП.

Адвокатка посадовця просила суд закрити справу за відсутністю доказів, також вказала на порушення з боку поліцейських, які не запропонували Михайлові Жуку пройти медосвідчення в лікарні, після того, як він не визнав показника приладу Drager.

У результаті суд визнав недостатніми докази вини Михайла Жука та закрив справу за нетверезе водіння (ч. 1ст. 130 КУпАП) «за відсутністю складу адміністративного правопорушення в його діях».

Нагадаємо, автомобіль Chery Jetour X70 з’їхав з дороги в канаву у селі Лавриків на Жовківщині та ледь не перекинувся. Очевидці зафіксували за кермом цього авто першого заступника голови Добросинсько-Магерівської громади Михайла Жука, який був у стані алкогольного сп’яніння.