Водій Toyota Corolla протаранив припаркований на узбіччі автомобіль ВАЗ 2107

Територіальне управління ДБР у Львові розслідує аварію за участю керівника Бережанської окружної прокуратури. Посадовець перебував за кермом Toyota Corolla, не впорався з керуванням і допустив зіткнення з припаркованим на узбіччі іншим автомобілем.

ДТП трапилося о 23:40 8 червня в селі Літятин Тернопільського району (колишній Бережанський район). Про аварію повідомляла поліції Тернопільщини. Правоохоронці зазначили, що в ДТП постраждали двоє людей, які в той момент перебували в припаркованому авто.

«За попередньою інформацією, водій Toyota Corolla не впорався з керуванням та допустив зіткнення із припаркованим на узбіччі автомобілем ВАЗ 2107. На момент аварії у ВАЗі був водій та пасажирка. Жінка звернулася за меддопомогою до лікарні», — йшлося в повідомленні відділу комунікації поліції Тернопільської області.

В кількох тернопільських інтернет ЗМІ з'явилася інформація, що автомобілем Toyota Corolla, який потрапив в ДТП, керував начальник Бережанської окружної прокуратури. В територіальному управлінні ДБР у Львові ZAXID.NET підтвердили, що цю аварію розслідують їхні детективи.

«Дійсно ДБР проводить розслідування. Наразі у водія взяли кров на експертизу. Після того як прийдуть результати, вже можна буде говорити, чи був водій тверезим, чи ні. Зараз триває розслідування», — зазначила ZAXID.NET речниця ТУ ДБР у Львові Тетяна Муравель. Додамо, що на посаді керівника Бережанської окружної прокуратури наразі перебуває Іван Кренцель.