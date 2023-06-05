За твердженням матері хлопця, ці синці йому нанесла сусідка

Поліція відкрила кримінальне провадження щодо побиття 11-річного хлопця у Рівному. За словами матері потерпілого, його побила сусідка – дружина заступника керівника Рівненської обласної прокуратури. На час слідства посадовця відсторонили від роботи, аби слідство було неупередженим.

Про інцидент, який стався 1 червня у будинку на вулиці Буковинській у Рівному, повідомила матір хлопця Ірина Карпович у Facebook. За її словами, того дня сусідка з восьмого поверху напала на її 11-річного сина, бо їй здалося, що він забруднив двері.

«Ця особа залякувала дитину, що її чоловік також поговорить з моїм сином, а за нього захиститись нікому, так як на даний час тато нашого сина і мій чоловік з перших днів війни захищає нашу країну на передовій», – зазначає жінка.

Як повідомила прес-служба прокуратури Рівненщини, поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 125 ККУ (нанесення умисних легких тілесних ушкоджень). Також у прокуратурі підтвердили, що сусідка, про яку написала Ірина Карпович, є дружиною заступника керівника Рівненської обласної прокуратури.

«Аби врегулювати потенційний конфлікт інтересів та унеможливити вплив прокурора на слідство, наказом керівника обласної прокуратури цього заступника усунуто від виконання повноважень з питань контролю за ефективністю здійснення органами прокуратури нагляду за додержанням законів під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження», – йдеться у повідомленні.

Наразі триває слідство, під час якого правоохоронці з'ясовують деталі інциденту. Додамо, що стаття про нанесення легких тілесних ушкоджень передбачає 850 грн штрафу.