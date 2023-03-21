Будинок в Рівному, у якому чоловік побив свою співмешканку

Рівненський суд призначив 9 років тюрми 58-річному чоловікові, який до смерті побив співмешканку. Спершу чоловік не визнавав провину і запевняв, що вона отримала травми голови через те, що впала. Згодом він зізнався, що сам побив потерпілу, коли між ними виникла сварка, хто наступний піде у магазин за алкоголем. Вже у суді він знову заперечував причетність до вбивства, але на основі доказів суд визнав його провину.

Зазначимо, що злочин чоловік скоїв вночі 18 червня 2016 року. Тоді до правоохоронців надійшло повідомлення, від медиків, які констатували смерть побитої 53-річної жінки. Поліцейських власник квартири, із яким жінка мешкала близько 13 років, запевнив, що дружину не бив, а вона через зловживання алкоголем просто впала.

Втім, родичі та сусіди подружжя розповіли, чоловік і дружина систематично випивали. Під час застілля між ними виникали конфлікти, в ході яких побоїв зазнавала жінка. Це ж підтвердив дільничний офіцер поліції, який часто приїжджав на такі виклики, однак насильник запевняв, що більше так не буде робити, і потерпіла йому пробачала.

Судово-медична експертиза показала, що смерть жінки настала внаслідок черепно-мозкової травми з переломом кісток черепа, крововиливами під мозкові оболонки та в речовину головного мозку. Відтак, зловмиснику довелося зізнатися у скоєному. Він розповів, що після розпивання алкоголю між ними виник конфлікт з приводу того, хто піде по чергову порцію спиртного. Під час сварки чоловік наніс жінці не менше семи ударів по голові кулаками.

31 серпня 2016 року слідчі повідомили 58-річному рівнянину про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 121 КК України, а наприкінці жовтня цього ж року кримінальне провадження скерували до суду із обвинувальним актом.

Про вирок Рівненського міського суду в цій справі стало відомо в вівторок, 21 березня, після повідомлення прес-служби поліції Рівненщини.

«Уже під час судового засідання зловмисник почав заперечувати свою вину та запевняти, що на нього тиснули, а адвокат подав клопотання про визнання недопустимими висновків експерта та інших проведених слідчих дій. За результатами перевірки судом не встановлено жодних порушень у доведенні вини 58-річного рівнянина. Відтак найближчі дев’ять років він проведе за ґратами», – йдеться у повідомленні.

Вирок наразі ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.