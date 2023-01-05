Чоловік побив жінку дерев'яною битою, яку взяв з собою і сховав під курткою

У Рівному 43-річний чоловік напав на знайому з дерев'яною битою. З жінкою він познайомився у листопаді минулого року – вони нетривалий час проживали разом. Втім, через регулярні конфлікти жінка врешті перестала впускати його до квартири. Відтак він підстеріг та побив дерев'яною битою по голові . Це сталось на очах її 16-річного сина, він же викликав на місце швидку і поліцію. Відомо, що зловмисника вже затримала поліція, він зізнається у скоєному.

До поліції 16-річний рівнянин звернувся у середу, 4 січня, близько 18:10. Він розповів, що знайомий чоловік битою наніс два удари по голові його матері.

Поліцейські встановили, що 43-річний мешканець Рівного в листопаді торік звільнився з ув'язнення, де відбував покарання за крадіжку. Тоді ж і познайомився із 40-річною рівнянкою. Вони винайняли квартиру та разом із двома синами жінки в ній проживали. Втім, між парою часто виникали конфлікти, після яких чоловік залишав житло. Цього разу після сварки жінка вже два тижні не впускала його до оселі.

«Чоловік розізлився та вчора на вулиці Шевченка перестрів жінку, яка йшла додому разом із 16-річним сином. Між парою зчинилася чергова суперечка, під час якої 43-річний рівнянин дістав з-під куртки дерев’яну биту та двічі вдарив в область голови. Після цього втік, а хлопець викликав швидку і поліцію», – повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

Медики діагностували у потерпілої перелом лицевих кісток черепа та госпіталізували до лікарні. Працівники карного розшуку оперативно розшукали нападника: він у стані сп’яніння спав у квартирі товариша неподалік від місця злочину.

У скоєному він зізнається. Після завершення лікування призначатиметься судово-медична експертиза, за результатами якої зловмиснику слідчі повідомлять про підозру. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 122 ККУ (умисне тілесне ушкодження середньої важкості). Санкція статті передбачає максимум до трьох років тюрми.