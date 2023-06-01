Суд призначив вісім років тюрми мешканцю Рівненщини, який під час масової бійки наніс важку травму 16-річному юнаку. Внаслідок побиття хлопець за декілька днів помер у лікарні. Свою провину обвинувачений не визнав, запевнивши, що приїхав лише подивитись на бійку «з цікавості», і що участі в ній не брав. Однак суд визнав його винним у нанесенні тяжкого тілесного ушкодження та хуліганстві.

Як йдеться у вироку Кузнецовського суду, бійка сталась надвечір 13 вересня 2015 року між мешканцями сіл Березове та Дроздинь на Сарненщині. Участь у ній взяли близько 30 людей. За повідомленнями правоохоронців, зранку того дня між селянами виник конфлікт у піцерії, після чого вони вирішили зустрітись та вирішити питання.

Внаслідок бійки постраждали двоє людей: 21-річний юнак та 45-річний чоловік. Та найважчі травми отримав 16-річний підліток. Його з травмами голови доправили в реанімацію, але до тями хлопець не прийшов і помер за декілька днів.

Підозрюваним у вбивстві хлопця став мешканець села Березове Михайло П. За показами одного з очевидців, він штахетою наніс потерпілому один удар в голову.

У суді обвинувачений свою провину не визнав. Заявив, що поїхав подивитись на бійку з цікавості, але близько не підходив, тому нікого з учасників не впізнав. Також заявив, що нікого не бив, і що про госпіталізацію 16-річного юнака він начебто дізнався наступного дня.

Однак суд дійшов до висновку, що винуватість чоловіка підтверджується, хоча і визнав, що умислу на вбивство обвинувачений не мав. «Така поведінка була зумовлена не особистою неприязню до потерпілого, а бажанням протиставити себе суспільству, продемонструвати зневагу до загальноприйнятих норм і правил поведінки, та супроводжувалась особливою зухвалістю у виді приниження гідності потерпілого, поєднаного з насильством над ним», – йдеться у вироку.

Відтак чоловіка визнали винним у порушенні ч.2 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть) та ч.4 ст. 294 ККУ (хуліганство) і призначили йому вісім років тюрми.

Вирок поки ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.