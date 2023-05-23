Зловмисника затримали 8 січня 2020 року неподалік Рівного

Суд призначив 23-річному мешканцю Костополя 13 років ув'язнення за вбивство знайомого. У 2020 році юнак застрелив 36-річного чоловіка під час сварки. Свою провину обвинувачений так і не визнав.

Як встановило слідство, вночі 8 січня 2020 року в Костополі, поблизу місцевого бару, між двома чоловіками виник конфлікт на ґрунті особистих неприязних стосунків. В ході сварки на той час 19-річний юнак вистрелив в груди потерпілому. Куля зачепила серце та печінку, і від отриманих травм він помер тієї ж ночі у лікарні.

У судовому засіданні обвинувачений своєї вини не визнав. За його словами, стріляв у потерпілого якийсь інший чоловік, який одразу втік з місця події. Проте у суді прокурор на основі доказів цю версію спростував.

Про вирок Рівненського райсуду у цій справі стало відомо у вівторок, 23 травня, після повідомлення прес-служби прокуратури Рівненщини.

«Чоловіка визнано винним та засуджено до 13 років позбавлення волі. Крім того, суд задоволив цивільний позов потерпілої та зобов’язав обвинуваченого сплатити 1 млн грн моральної шкоди», – йдеться у повідомленні.

Вирок поки ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.