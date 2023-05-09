Прокурор керував розслідуванням щодо хабарництва

У Миколаєві оголосили про підозру прокурору однієї з окружних прокуратур. Перебуваючи не посаді, чоловік крав речові грошові докази, підмінюючи їх на сувенірні долари, повідомили у прес-службі Офісу Генпрокурора у вівторок, 9 травня.

За даними правоохоронців, чоловік, бувши прокурором в одному з кримінальних проваджень, заволодів понад 3,8 млн грн у доларовому еквіваленті. Вилучені кошти зберігались у його кабінеті.

«Бувши прокурором у кримінальному провадженні, він заволодів понад 3,8 млн грн, які було визнано речовими доказами. Ці кошти зберігались у його службовому кабінеті. Наразі його звільнено з органів прокуратури. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу», – повідомили у прес-службі Офісу Генпрокурора.

«Українська Правда» повідомила, що прокурор заволодів грошима під час розслідування справи про вимагання хабаря на понад 118 тис. доларів. Чоловік переконав суддів передати конфісковані кошти йому, пообіцявши передати їх АРМА. Натомість після повномасштабного вторгнення прокурор поклав до сейфа, де зберігалися гроші, сувенірні купюри, забравши справжні долари.

Прокурора вже звільнили з посади, повідомили правоохоронці. Йому оголосили підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ (заволодіння майном, зловживаючи службовим становищем). Миколаївському прокурору загрожує до 12 років позбавлення волі із забороною обіймати певні посади та з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.