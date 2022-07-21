Наслідки обстрілу росіянами центру Вінниці

Кількість жертв ракетної атаки росіян на Вінницю зросла до 26. У четвер, 21 липня, у лікарні померла 20-річна Ольга Лисенко, яка отримала 98% опіків тіла, повідомив голова Вінницької Обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

«14 липня дівчина була на площі Перемоги о 10:40. Поверталась додому від стоматолога… 98% опіків… Світла пам’ять… Співчуття рідним і близьким», – написав Борзов у Facebook.

Нагадаємо, 19 липня стало відомо, що у вінницькій лікарні померла лікарка Наталя Фальштинська, яка у момент ракетного удару приймала пацієнтів у клініці, розташованій біля місця влучання ракети. У неї залишилося троє дітей. Ще одна жінка, у якої було 85% опіків тіла, померла в лікарні 16 липня.

Росіяни завдали ракетного удару по людному центру Вінниці 14 липня приблизно о 10:45. Ракети влучили в «Будинок офіцерів» та офісну будівлю і були випущені з кримського мису Фіолент. На місці події загинули 23 людини.