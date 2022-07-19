Наталя Фальштинська – вінницька лікарка-неврологиня, мати трьох дітей

У Вінниці померла лікарка-неврологиня Наталя Фальштинська, яка працювала у клініці «Нейромед» і стала жертвою ракетного удару, який росіяни завдали по людному центру міста 14 липня.

«Сьогодні у лікарні померла лікар-невролог Наталя Фальштинська. Коли прилетіла ракета, вона приймала пацієнтів у клініці “Нейромед”. Без мами залишились троє дітей», – повідомив у вівторок, 19 липня, голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

Таким чином, кількість жертв ракетного удару росіян по Вінниці, який вони завдали 14 липня, зросла до 25. 23 людини загинули на місці, а одна постраждала жінка, в якої було 85% опіків тіла, померла у лікарні 16 липня. Частину постраждалих внаслідок ракетного удару росіян по Вінниці доставили до Львова.

Завали після ракетного удару рятувальники розібрали 16 липня.