«Київстар» купує GigaCloud

Антимонопольний комітет України дозволив компанії «Київстар» придбати українського хмарного провайдера GigaCloud. Водночас оператор має виконати низку умов, щоб після угоди не обмежувати конкуренцію на ринку хмарних послуг.

Перш ніж погодити угоду, АМКУ перевірив, як вона може вплинути на ринок. Комітет проаналізував роботу українських та міжнародних хмарних провайдерів, опитав учасників ринку й клієнтів, а також врахував позицію державних і правоохоронних органів.

За підсумками перевірки комітет дійшов висновку, що ринок хмарних сервісів залишається конкурентним. Водночас існує ризик, що після придбання «Київстар» може продавати хмарні послуги лише разом зі своїми телекомунікаційними сервісами.

Щоб цього не сталося, компанія взяла на себе кілька зобов’язань. Зокрема, «Київстар» не пов’язуватиме хмарні послуги GigaCloud з іншими власними сервісами, не створюватиме різних умов для клієнтів залежно від того, послугами якого інтернет-провайдера вони користуються, а також залишить можливість купувати хмарні сервіси окремо. Крім того, компанія не погіршуватиме умови обслуговування клієнтів, якщо вони відмовляться від інших сервісів групи.

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За виконанням цих умов стежитиме Антимонопольний комітет. Для цього «Київстар» щороку звітуватиме перед регулятором. Угода передбачає укладення корпоративного договору між «Київстаром» та нинішніми власниками GigaCloud – компаніями Nazlami Limited, Telliani Limited і Zvityaga Limited.

Нагадаємо, про намір «Київстару» придбати GigaCloud стало відомо у вересні 2025 року. Тоді йшлося про купівлю 80% компанії. Пізніше Рада економічної безпеки України закликала перевірити можливі ризики для національної безпеки, пов’язані з цією угодою.

GigaCloud є одним із найбільших постачальників хмарних послуг в Україні. Компанія обслуговує понад 1500 клієнтів, серед яких державні установи, зокрема застосунок «Дія», Національна служба здоров'я України, Міністерство соціальної політики, Украерорух, Управління державної охорони та Одеський морський порт.

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8 липня GigaCloud повідомила про запуск суверенної хмари в Україні для державного сектору, фінансових установ і підприємств оборонної галузі.

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Як писав ZAXID.NET, на початку квітня 2025 року «Київстар» закрив угоду з придбання 97% корпоративних прав онлайн-сервісу таксі Uklon, а 15 серпня 2025 року компанія вийшла на біржу Nasdaq, де її акції торгуватимуться під символом KYIV.