Сніданок може стати справжньою гастрономічною подією, особливо коли йдеться про легендарні французькі млинці Сюзетт. Ніжні тонкі млинці в пахучому апельсиновому соусі з краплиною лікеру. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

для тіста: Молоко 250 мл Борошно пшеничне 100 г Яйця курячі 50 г Масло вершкове 25 г Гранульований цукор 10 г Сіль 1/6 ч. л. Олія за потреби для соусу: Цукор 100 г Сік апельсиновий 400 мл Лікер 2 ст. л. Масло вершкове 120 г Апельсин 2 шт. Лимонний сік 1 ч. л. для декору: Лікер 4 ч. л. Апельсин за смаком Шкірка апельсина за смаком

Спосіб приготування:

Крок 1 Просійте борошно, додайте цукор. Збийте яйця з дрібкою солі. Влийте суміш у миску з борошном та обережно вимішайте, щоб не було грудочок.

Крок 2 Розтопіть на водяній бані масло та влийте його в тісто. Обережно вливайте молоко, перемішуючи всі інгредієнти.

Крок 3 Натріть цедру лимона й апельсина на дрібній тертці. Додайте цедру в тісто та поставте його на 2 години в холодильник.

Крок 4 Влийте апельсиновий сік у глибоку сковороду. Додайте цукор, чайну ложку лимонного соку і дрібно натерту цедру 2 апельсинів.

Крок 5 Доведіть суміш до кипіння. Додайте нарізане кубиками масло, почекайте, поки воно розтане, і влийте лікер. Підпаліть суміш пальником і дайте погоріти орієнтовно дві хвилини. Не нахиляйтеся над сковородою – це небезпечно! Коли весь алкоголь вигорить, добре розмішайте вінчиком соус, вимкніть вогонь та лишіть остигати.

Крок 6 Змастіть сковороду олією, розігрійте та вилийте на сковороду тісто, розподіліть його тонким шаром. Обсмажте млинець до золотавої скоринки з обох боків. Повторюйте цей крок, доки не закінчиться тісто.

Крок 7 Залиште трохи соусу в глибокій сковороді, щоб він покривав дно на пів сантиметра. Решту перелийте в кухлик. Налийте приблизно 2 ложки соусу з кухлика на пласку тарілку, візьміть 1 креп і покладіть на соус. Потім переверніть іншим боком, щоб млинець був обмащений соусом з обох боків. Складіть млинець учетверо, щоб вийшов «трикутник» і покладіть у сковороду, в якій ми залишили трохи соусу. Повторіть так з усіма млинцями.