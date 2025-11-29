Французькі млинці креп Сюзетт. Рецепт дня0
Сніданок може стати справжньою гастрономічною подією, особливо коли йдеться про легендарні французькі млинці Сюзетт. Ніжні тонкі млинці в пахучому апельсиновому соусі з краплиною лікеру. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|для тіста:
|Молоко
|250 мл
|Борошно пшеничне
|100 г
|Яйця курячі
|50 г
|Масло вершкове
|25 г
|Гранульований цукор
|10 г
|Сіль
|1/6 ч. л.
|Олія
|за потреби
|для соусу:
|Цукор
|100 г
|Сік апельсиновий
|400 мл
|Лікер
|2 ст. л.
|Масло вершкове
|120 г
|Апельсин
|2 шт.
|Лимонний сік
|1 ч. л.
|для декору:
|Лікер
|4 ч. л.
|Апельсин
|за смаком
|Шкірка апельсина
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Просійте борошно, додайте цукор. Збийте яйця з дрібкою солі. Влийте суміш у миску з борошном та обережно вимішайте, щоб не було грудочок.
Крок 2
Розтопіть на водяній бані масло та влийте його в тісто. Обережно вливайте молоко, перемішуючи всі інгредієнти.
Крок 3
Натріть цедру лимона й апельсина на дрібній тертці. Додайте цедру в тісто та поставте його на 2 години в холодильник.
Крок 4
Влийте апельсиновий сік у глибоку сковороду. Додайте цукор, чайну ложку лимонного соку і дрібно натерту цедру 2 апельсинів.
Крок 5
Доведіть суміш до кипіння. Додайте нарізане кубиками масло, почекайте, поки воно розтане, і влийте лікер. Підпаліть суміш пальником і дайте погоріти орієнтовно дві хвилини. Не нахиляйтеся над сковородою – це небезпечно! Коли весь алкоголь вигорить, добре розмішайте вінчиком соус, вимкніть вогонь та лишіть остигати.
Крок 6
Змастіть сковороду олією, розігрійте та вилийте на сковороду тісто, розподіліть його тонким шаром. Обсмажте млинець до золотавої скоринки з обох боків. Повторюйте цей крок, доки не закінчиться тісто.
Крок 7
Залиште трохи соусу в глибокій сковороді, щоб він покривав дно на пів сантиметра. Решту перелийте в кухлик. Налийте приблизно 2 ложки соусу з кухлика на пласку тарілку, візьміть 1 креп і покладіть на соус. Потім переверніть іншим боком, щоб млинець був обмащений соусом з обох боків. Складіть млинець учетверо, щоб вийшов «трикутник» і покладіть у сковороду, в якій ми залишили трохи соусу. Повторіть так з усіма млинцями.
Крок 8
Коли всі млинці опиняться у глибокій сковороді, вилийте на них залишки соусу і ввімкніть вогонь. Дочекайтеся, поки соус закипить, накрийте кришкою та прогрійте впродовж 1-2 хвилин. Це особливо важливо, якщо ви посмажили млинці заздалегідь і вони встигли охолонути.