Найкращий час для висаджування полуниці восени – з кінця серпня до середини вересня

Осіння посадка полуниці – це не просто сезонна робота, а основа майбутнього врожаю. Правильно обраний час, підготовлене місце та дотримання базових агротехнічних вимог дозволяють отримати сильні, здорові кущі, які вже наступного літа порадують солодкими ягодами. Щоб результат справді виправдав очікування, важливо дотримуватись кількох простих, але критично важливих правил, про які пише Agroweek.

Коли і де садити: оптимальні терміни та місце

Полуницю восени саджають з кінця серпня до кінця жовтня, залежно від регіону і погодних умов. Проте переважно садівники стараються завершити роботи до кінця вересня – початку жовтня. Цього періоду достатньо, аби саджанці добре вкорінилися до приходу стійких холодів. Осіння посадка забезпечує старт розвитку ще до зими, що суттєво впливає на силу кущів навесні.

Місце для грядок варто обирати з гарним доступом сонця, адже полуниця полюбляє світло. Уникати слід низин або ділянок, де застоюється вода: надмірна волога часто призводить до загнивання або вимерзання кущів. Ідеальний ґрунт – легкий, родючий, із хорошим дренажем. Додавання перегною або компосту в лунки значно покращить поживність ґрунту і дасть рослинам хороший поштовх для росту.

Як правильно висаджувати: технологія посадки

При посадці важливо дотримуватись відстані між рослинами близько 25-30 см, а міжряддя залишати шириною 60-70 см. Така схема дозволяє рослинам вільно розвиватись, а також спрощує подальший догляд.

Особливу увагу потрібно приділити глибині посадки: точка росту (серцевина куща) має залишатися над рівнем ґрунту. Якщо її заглибити – рослина може загинути. У лунку перед висадкою бажано налити трохи води, а після посадки – ущільнити землю навколо куща. Надлишковий полив одразу після посадки не потрібен, важливіше стежити, щоб ґрунт залишався злегка вологим, але не перезволоженим.

Захист на зиму

Коли температура стабільно опускається нижче нуля, молоді рослини потребують захисту. Найпростіший спосіб – замульчувати грядки сухою соломою або іншим натуральним матеріалом. Це допоможе уникнути промерзання кореневої системи, а також зменшить коливання температур у прикореневій зоні.