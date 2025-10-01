Посів моркви під зиму вимагає точного дотримання термінів

Осінь – ідеальний час для підготовки грядок до майбутнього врожаю. Однією з популярних культур, яку можна висівати під зиму, є морква. Такий підхід дає можливість отримати свіжу молоду моркву вже ранньою весною, значно раніше за звичні терміни. Однак для успішного результату важливо правильно визначити час посіву та вибрати відповідні сорти. Про це пише УНІАН.

Коли саме сіяти моркву восени

Посів моркви під зиму вимагає точного дотримання термінів. Якщо посіяти занадто рано, насіння може прорости ще до настання холодів, а молоді сходи не витримають морозів. Якщо ж запізнитися, насіння не встигне адаптуватися до умов ґрунту і втратить схожість.

Оптимальний час для висіву настає тоді, коли середньодобова температура стабільно тримається на рівні приблизно +5 градусів, а вночі спостерігаються перші заморозки. Враховуючи кліматичні умови в Україні, найкраще сіяти моркву в кінці жовтня або на початку листопада. Важливо стежити за прогнозом погоди, аби посіяти вчасно – не раніше і не пізніше.

Згідно з посівним календарем на жовтень, найкраще садити моркву 29-30 жовтня. Найкращі дні для посадок на початку листопада 2025 року – 1-2, 6, 9-10 числа.

Як правильно сіяти моркву під зиму

Щоб забезпечити хорошу схожість навесні, варто заздалегідь підготувати місце для посіву. Оберіть відкриту, сонячну ділянку, захищену від сильного вітру. За кілька тижнів до посіву перекопайте землю, видаліть бур’яни та внесіть перегній.

У суху погоду зробіть борозни глибиною приблизно 3 сантиметри, залишаючи міжряддя шириною близько 30 сантиметрів. Важливо, щоб ґрунт уже трохи підмерз, але не був промерзлим повністю. Насіння висівається у суху землю, попередньо його не замочують, і після посіву полив також не проводиться.

Після висіву борозни засипаються сухою землею, а грядки бажано замульчувати, для цього підійдуть тирса, хвоя або торф. Це допоможе зберегти тепло та вологу, а також захистити насіння від вимивання та вимерзання.

Які сорти моркви обрати для підзимового посіву

Для посіву восени підходять не всі сорти. Варто обирати спеціально виведені для озимого вирощування, які мають високу стійкість до холоду й короткий період дозрівання. Серед перевірених і популярних варіантів такі сорти як: «Абако», «Нантська», «Монтана», «Курода», «Абразо» та «Вітамінна».

Через те, що частина насіння може не прорости після зими, досвідчені городники радять висівати на 20-25% більше насіння, ніж зазвичай. Це збільшить шанси на отримання повноцінного врожаю.