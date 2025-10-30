Для озимого посіву підходять лише стійкі до холоду, швидкостиглі сорти

Висів моркви під зиму дозволяє отримати свіжий урожай уже ранньою весною. Щоб насіння успішно перезимувало, важливо правильно визначити строки, підготувати грядки та обрати холодостійкі сорти. Детальніше про це пишуть «Новини.Live».

Коли сіяти моркву під зиму

Оптимальний час настає тоді, коли середньодобова температура знижується до +5 °C, а ночі вже з легкими заморозками. Якщо посіяти моркву надто рано, вона може прорости і загинути від холоду. Якщо ж запізнитися – насіння втратить схожість.

У 2025 році найсприятливішими днями для посіву за місячним календарем вважаються 29-30 жовтня, 1-2, 6, 9-10 листопада. Саме в цей період температура зазвичай стабільно тримається нижче нуля вночі, що допоможе насінню спокійно перезимувати.

Як правильно сіяти моркву

Для підзимового посіву обирайте сонячну ділянку, захищену від вітру. Землю потрібно перекопати, внести перегній, прибрати залишки бур’янів і вирівняти поверхню. Грядки варто зробити заздалегідь, щоб до моменту посіву ґрунт трохи осів.

У борозни глибиною близько трьох сантиметрів насіння висівають сухим, не замочуючи і не поливаючи. Міжряддя роблять приблизно тридцять сантиметрів. Після висіву борозни засипають сухою землею, а зверху грядку мульчують тирсою, хвоєю або торфом. Це допоможе утримати вологу та запобігти промерзанню.

Які сорти моркви обрати

Для озимого посіву підходять лише стійкі до холоду, швидкостиглі сорти. Добре зарекомендували себе «Абако», «Нантська», «Монтана», «Курода», «Абразо» та «Вітамінна». Вони витримують морози і швидко проростають навесні.

Досвідчені городники радять висівати на 20-25 відсотків більше насіння, ніж зазвичай, щоб компенсувати можливі втрати після зими. Такий запас гарантує густі сходи й багатий весняний урожай.