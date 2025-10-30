І часто на смак впливає те, коли ви солите відбивні

У приготуванні відбивних є свої нюанси, які дуже впливають на смак. І часто на смак впливає те, коли ви солите відбивні. «РБК-Україна» розповідає, коли все ж таки потрібно солити та перчити відбивні, щоб вони вийшли ідеальними.

Щоб м’ясо залишалося ніжним та соковитим, солити відбивні потрібно лише в самому кінці. Якщо посолити м’ясо заздалегідь, сіль витягне з нього сік, і замість соковитих відбивних у вас вийдуть сухі.

Також варто врахувати, що інші спеції та перець можна додавати раніше, адже вони не впливають на структуру м’яса. В ідеалі перчити та солити відбивні вже на сковороді, за пару хвилин до готовності.