До приготування чи в кінці: коли насправді потрібно солити відбивні, щоб вийшли ідеальні
І часто на смак впливає те, коли ви солите відбивні
У приготуванні відбивних є свої нюанси, які дуже впливають на смак. І часто на смак впливає те, коли ви солите відбивні. «РБК-Україна» розповідає, коли все ж таки потрібно солити та перчити відбивні, щоб вони вийшли ідеальними.
Щоб м’ясо залишалося ніжним та соковитим, солити відбивні потрібно лише в самому кінці. Якщо посолити м’ясо заздалегідь, сіль витягне з нього сік, і замість соковитих відбивних у вас вийдуть сухі.
Також варто врахувати, що інші спеції та перець можна додавати раніше, адже вони не впливають на структуру м’яса. В ідеалі перчити та солити відбивні вже на сковороді, за пару хвилин до готовності.
