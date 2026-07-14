Досвідчені садівники радять уважно спостерігати за самими плодами

Перші яблука та груші з’являються на деревах уже в липні, але точний час збирання залежить не лише від сорту. На швидкість дозрівання впливають температура, кількість сонячних днів, вологість і навіть навантаження врожаєм. Тому орієнтуватися виключно на календар не варто. Як зрозуміти, що яблука і груші дозріли, пише Oregon State University.

Досвідчені садівники радять уважно спостерігати за самими плодами. Є кілька простих ознак, які допоможуть зрозуміти, чи настав час збирати врожай і чи не ризикуєте ви втратити його через перезрівання.

Як перевірити стиглість яблука або груші

Найпростіший спосіб – спробувати акуратно зняти плід із гілки. Обхопіть його долонею, трохи підніміть у напрямку плодоніжки та злегка поверніть. Якщо яблуко або груша легко відокремлюється від гілки, це свідчить про готовність до збору. Коли ж доводиться докладати значних зусиль, плодам краще дати ще кілька днів для дозрівання.

Також зверніть увагу на м’якуш. У стиглих плодів він набуває приємного кремового або жовтуватого відтінку.

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Ще один важливий показник – смак: надмірна кислинка стає менш вираженою, а аромат помітно посилюється.

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Коли достигають ранні сорти

Більшість літніх сортів яблук і груш достигає з другої половини липня до середини серпня. До таких сортів належать:

яблука: «Білий налив», «Мельба» та інші ранньолітні різновиди;

груші: «Лимонка», «Дюшес» та інші літні сорти.

Особливість цих плодів у тому, що вони дуже швидко перезрівають. М’якуш стає пухким, втрачає соковитість, а самі яблука та груші починають масово осипатися навіть від легкого вітру.

Чому ранні плоди краще знімати трохи раніше

Щоб зберегти смак і щільність м’якуша, ранні сорти часто збирають за кілька днів до повного візуального дозрівання. Зазвичай достатньо випередити цей момент на 3–5 днів.

Після збирання плоди спокійно дозрівають у прохолодному приміщенні. Для зберігання найкраще підходять дерев’яні або пластикові ящики з хорошою вентиляцією.

Не збирайте весь урожай за один день

На одному дереві плоди достигають нерівномірно. Яблука та груші, що ростуть на верхівці та зовнішніх гілках, отримують більше сонця, тому достигають швидше.

Плоди всередині крони та ближче до стовбура зазвичай потребують більше часу. Тому збирайте врожай у кілька етапів, залишаючи менш стиглі екземпляри дозрівати на дереві.

Як правильно збирати яблука та груші