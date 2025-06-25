Він здобув перемогу з відривом в 70 голосів

Колишнього керівника Тернопільського національного педагогічного університету Богдана Буяка переобрали на посаду ректора. За нього свої голоси віддав 301 виборець, повідомило видання «Тернопіль1». У другому турі Богдан Буяк боровся з докторкою педагогічних наук, професоркою Іриною Задорожною, яка отримала 230 голосів. Також комісія визнала недійсними 10 бюлетенів, ще 65 лишилися невикористаними, а 32 виборці не підтримали жодного кандидата. Офіційні результати оприлюднять вранці 26 червня.

Загалом за посаду ректора ТНПУ змагалося сім кандидатів. До другого туру вийшли Богдан Буяк та Ірина Задорожна. У першому турі вони отримали 192 і 95 голосів відповідно.

Додамо, що Міністерство освіти та науки про вибори ректора ТНПУ оголосило 21 березня. Це зробили після того, як Богдана Буяка звільнили за рішеннями кількох судів. Зокрема, Тернопільський окружний адміністративний суд в березні 2024 року визнав вибори ректора Тернопільського педуніверситету такими, що не відбулися. Позовну заяву у січні 2023 року до суду подав другий кандидат на посаду ректора ТНПУ Володимир Місько.

Богдан Буяк також відомий тим, що отримав звання «Плагіатор 2023» у межах антипремії «Академічна негідність 2023 року». Науковця звинувачували у плагіаті в докторській дисертації, яку він захистив у 2013 році.

Богдан Буяк народився 26 жовтня 1974 року в місті Тернополі у сім’ї службовців. В 1992 році закінчив Тернопільську школу №11. У 2001 році захистив кандидатську дисертацію «Розвиток промислової сфери в західних областях Української РСР упродовж 1944 – 50-х років» за спеціальністю «Історія України». В 2013 році захистив докторську дисертацію з філософських наук. У 2017 році очолив Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка.