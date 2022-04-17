В ОП натякнули, що Олексій Неїжпапа отримав підвищення «за блискучу операцію, про яку всі і так знають»

Командувач Військово-морських сил Збройних сил України контрадмірал Олексій Неїжпапа став віце-адміралом. Відповідний указ президента Володимира Зеленського від 16 квітня, оприлюднений на сайті Офісу президента.

«Присвоїти військове звання віце-адмірала контр-адміралу Неїжпапі Олексію Леонідовичу – командувачу Військово-морських сил Збройних сил України», – йдеться в документі.

Своєю чергу радниця голови ОП Вікторія Страхова на своїй сторінці у Facebook уточнила, за що Зеленський підвищив Неїжпапу. Офіційно ж не повідомлялося про причину присвоєння звання віце-адмірала контрадміралу.

«Верховний Головнокомандувач Президент України Володимир Зеленський 16 квітня 2022 присвоїв звання віцеадмірала командувачу ВМС ЗСУ Олексію Леонідовичу Неїжпапі. Й усі знають, за яку блискавичну операцію! Наш справжній козак на воді!», – зазначила Страхова.

Вочевидь йдеться про затоплення флагмана Чорноморського флоту РФ крейсера «Москва».

Нагадаємо, 13 квітня стало відомо, що ЗСУ завдали ракетного удару по крейсеру «Москва». Після цього крейсер перекинувся і почав тонути. Пізніше Росія офіційно підтвердила його загибель, проте у міноборони Росії запевняли, що екіпаж крейсера був врятований. Пізніше стало відомо, що на борту російського крейсера «Москва» загинули понад 450 моряків.