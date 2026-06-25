Густі зарості плюща створюють прохолодні та затінені місця

Більшість садівників намагаються зменшити кількість комарів на ділянці, прибираючи ємності зі стоячою водою та висаджуючи ароматні рослини. Проте деякі декоративні культури здатні створювати умови, у яких комахам комфортно ховатися та розмножуватися. Йдеться не про те, що самі рослини приваблюють комарів, а про вологу та затінок, які вони можуть утворювати. Яких квітів це стосується, пише Martha Stewart.

Бромелія

Листя бромелії утворює природні заглиблення, у яких після поливу або дощу накопичується вода. Навіть невеликої кількості вологи може бути достатньо для розвитку личинок комарів.

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Щоб уникнути проблеми, рекомендують регулярно перевіряти рослину та видаляти воду, яка затримується всередині розетки.

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Англійський плющ

Густі зарості плюща створюють прохолодні та затінені місця. Саме такі ділянки особливо подобаються комарам у спекотні літні дні.

Крім того, рослина швидко розростається та може утворювати щільні зелені масиви, де комахам легко сховатися.

Хоста

Велике декоративне листя хости створює затінок і допомагає зберігати вологу біля поверхні ґрунту. Такі умови можуть бути привабливими для комарів.

Водночас відмовлятися від цієї рослини не обов'язково. Її можна поєднувати з мелісою, лавандою або чорнобривцями, які мають виражений аромат.

Бамбук

Бамбук добре почувається у вологому середовищі. У деяких випадках вода може затримуватися у стеблах або біля кореневої системи, створюючи сприятливі умови для комах.

Особливо це стосується ділянок із надмірним поливом.

Кани

Великі квіти кан після дощу можуть накопичувати воду. Якщо волога залишається всередині тривалий час, вона стає придатною для розвитку комах.

Тому після сильних опадів варто перевіряти рослини та за потреби видаляти зайву воду.

Хижі рослини

Непентеси та венерині мухоловки потребують постійно вологого субстрату. Саме підвищена вологість навколо таких рослин може сприяти появі комарів.

Попри здатність ловити окремих комах, вони не можуть повністю контролювати їхню кількість на ділянці.

Кудзу

Ця швидкоросла ліана формує густі зелені зарості та великі затінені зони. У таких місцях комарі отримують додатковий захист від сонця та вітру.

Чим більше щільних заростей на подвір’ї, тим більше укриттів для комах.