Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) більшістю голосів підтвердила повноваження російської делегації, повідомив член української делегації в ПАРЄ, народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко. Перед цим профільний комітет відхилив усі поправки до цього рішення, в яких українська делегація просила запровадити санкції проти російської делегації.

«Після 2-годинних дебатів ПАРЄ прийняла критичну до РФ доповідь, але при цьому підтвердила повноваження російської делегації. 109 делегатів проголосували за, 37 (включно зі мною) – проти», – написав Гончаренко у своєму Telegram-каналі в четвер.

Як пише «Українська правда», резолюцію ухвалили у найприхильнішій до Росії редакції. Раніше моніторинговий комітет ПАРЄ відхилив усі українські правки до цього рішення. На засіданні Асамблея відмовилась підтримати поправку України з пропозицією відмовитись від ратифікації повноважень делегації РФ.

Резолюція пропонує визнати, що у низці питань Росія відступила від зобов’язань перед Радою Європи, і останнім часом додатково погіршила ситуацію.

Зокрема, документ критикує зміни до конституції РФ, які дозволяють не виконувати рішення ЄСПЛ; надання парламенту Росії важелів впливу на Консттитуційний суд; додаткові кроки, спрямовані на закріплення незаконної анексії Криму тощо.

Крім того, ПАРЄ засудила авторитарні тенденції, що загострилися останнім часом; посилення норм, що підривають свободу зібрань, боротьбу уряду РФ з неурядовими організаціями тощо.

Окремий блок звинувачень присвячений нерозслідуваному отруєнню Олексія Навального та придушенню останніх протестів.

Втім, резолюція пропонує не накладати на Росію жодних санкцій у ПАРЄ, пояснюючи це «прагненням до діалогу».

Перед цим делегація Росії в ПАРЄ попередила асамблею, що відмовиться там працювати у разі спроби покарати їх за порушення прав людини. Про це заявив у Страсбурзі голова делегації РФ Пьотр Толстой. Представник Держдуми пообіцяв «покарати» асамблею у разі навіть найменшого чи індивідуального обмеження щодо росіян.

«Якщо буде ухвалене рішення про обмеження щодо будь-якого з членів делегації – ми всі залишимо цю залу, як це зробили у 2014 році», – заявив Толстой.

Нагадаємо, проти російської делегації в ПАРЄ запровадили санкції у 2014 році після нападу Росії на Україну. росіяни на кілька років припинили роботу в ПАРЄ та зупинили платежі у бюджет Ради Європи.

Утім, влітку 2019 року російську делегацію повернули до ПАРЄ, знявши з неї санкції. З того часу українська делегація наполягає на повторному введенню санкцій проти російської делегації. Минулого року така спроба була безуспішною.